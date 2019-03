Ausbruch der Masern in Bad Segeberg: Das Gesundheitsamt hat am Freitag Vormittag die Dahlmannschule und die Theodor-Storm-Schule geschlossen. Dort war jeweils ein Kind an Masern erkrankt. Beide Schulen wurden im laufenden Unterricht evakuiert. Ab Montag ist nur ein eingeschränkter Betrieb möglich.