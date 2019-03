Bad Bramstedt

Anlass zu den Überlegungen war eine Preiserhöhung des Essenslieferanten in der Grundschule Hitzhusen. Die Schulen in Bad Bramstedt und dem Umland werden von drei verschiedenen Unternehmen versorgt. Während die Jürgen-Fuhlendorf-Schule ihre Mensamahlzeiten vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster erhält, bekommen die Grundschulen ihr Essen von zwei privaten Großküchen. Nur in der Gemeinschaftsschule Auenland wird selbst gekocht.

Die Kosten sind je nach Lieferant unterschiedlich

Die Eltern bezahlen einheitlich 2,50 Euro pro Mahlzeit. Das hatte der Schulverband vor längerer Zeit so festgelegt, die Stadt Bad Bramstedt als Trägerin des Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasiums richtet sich ebenfalls danach. Der Preis deckt aber nicht die Kosten. Diese sind, je nach Lieferant, unterschiedlich.

Das Unternehmen, das die Grundschulen in Bad Bramstedt beliefert, erhebt pro Gericht 2,90 Euro, am Gymnasium sind es 3,50 Euro. In Hitzhusen wurde der Preis kürzlich um 20 Cent auf 3,10 Euro angehoben. Der Betreuungsverein der Grundschule Hitzhusen, der den Vertrag mit dem Lieferanten abgeschlossen hat, will die 20 Cent an die Eltern weitergeben. Das hatte der Vereinsvorstand so beschlossen, die Eltern sind damit offenbar auch einverstanden. Doch damit würde der einheitlich Preis von 2,50 Euro an allen Schulen der Vergangenheit angehören.

SPD ist gegen Erhöhung, Verena Jeske dafür

In einer gemeinsamen Sitzung von Finanz- und Hauptausschuss des Schulverbandes preschte der CDU-Stadtverordnete Volker Wrage vor: „Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache, sollten wir mal überlegen, ob der Schulverband überhaupt noch einen Zuschuss gewährt.“ Insgesamt kostet die Bezuschussung den Schulverband rund 52 000 Euro im Jahr.

Davon wollte SPD-Stadtverordneter Manfred Spies ( SPD) nichts wissen: „In Ganztagsschulen müsste das Essen eigentlich ganz umsonst sein.“

Anders dagegen die Schulverbandsvorsteherin und Bad Bramstedter Bürgermeisterin Verena Jeske. Letztlich sei es eine politische Entscheidung des Landes, ob Schule komplett kostenlos sein solle. „Aber das Land setzt andere Prioritäten und der Schulverband wird mit Vielem alleine gelassen“, kritisierte sie. Ihr Vorschlag: „Wir sollten einen Caterer beauftragen, einen einheitlichen Preis für alle Schulen aushandeln und dann keinen Zuschuss mehr gewähren.“

Die beiden gemeinsam tagenden Ausschüsse wollten das auf die Schnelle aber nicht beschließen. Zunächst soll mit Großküchen verhandelt werden, dann kommt das Thema im Schulverband wieder auf den Tisch.