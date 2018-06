Bad Segeberg

Unmittelbar nach dem Ausscheiden des deutschen Teams hatte sich Loose noch nicht festlegen wollen, wie es mit dem Public Viewing weitergeht. „Wir wollten nicht aus der Enttäuschung heraus eine möglicherweise falsche Entscheidung treffen.“ Nachdem er eine Nacht darüber geschlafen hatte, legte er sich auf einen Weiterbetrieb der Arena fest. Die beiden Halbfinal-Partien, das Spiel um Platz 3 und das Finale werden dann über die 47 Quadratmeter große Leinwand ausgestrahlt.

Keine Spiele aus dem Achtel- und Viertelfinale

„Der ganz große Hype ist natürlich vorbei“, weiß der Möbelhaus-Chef. „Aber es wird immer noch Leute geben, die hier bei uns Spaß haben wollen. Erstmal muss sich die Enttäuschung legen – aber dann geht es weiter.“ Das Ausscheiden der Deutschen war in der bis zu 7000 Fans fassenden Arena von 4500 Besuchern besucht worden. Möbel Kraft hält an seinem Plan fest, beim Achtel- und Viertelfinale nur die Spiele mit deutscher Beteiligung zu zeigen – also nach dem Desaster von Mittwoch: keins.

Arena kommt wieder zur EM

Die Pläne für 2020, zur Europameisterschaft wieder in die Arena einzuladen, bleiben erhalten. „Die EM wird zum Teil ja auch in Deutschland stattfinden“, erinnert Loose an das neue gesamteuropäische Konzert der UEFA. „Das ist ja wieder eine andere Situation.“ Loose ist optimistisch, dass der Funke bei den Fans dann wieder überspringt.

Katar-WM im Winter 2022 wird nicht gezeigt

Die nächste Weltmeisterschaft hingegen wäre auch dann nicht bei Kraft gezeigt worden, wenn Deutschland seinen Titel diesmal verteidigt hätte; denn sie findet wegen der großen Hitze in Katar ausnahmsweise im November und Dezember statt. Da könne man höchstens einen Bildschirm ins Zelt der Eislaufbahn hängen.