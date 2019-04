Ein Motorradfahrer ist am Sonnabend in Barmstedt schwer verletzt worden. Der 59-Jährige stieß auf der Pinneberger Landstraße in Höhe der Einmündung des Mühlenwegs mit einem Auto zusammen. Dessen 32-jährige Fahrerin missachtete nach Polizeiangaben beim Einbiegen die Vorfahrt des Motorradfahrers.