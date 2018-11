Nahe

„In Niedersachen sind erste Kinderfeuerwehren schon vor Jahren gegründet worden. Mir war es ein Anliegen, auch in Nahe neben einer Jugendwehr eine solche Gruppe für unsere Jüngsten anbieten zu können“, erklärte Daniel Peter, der vor knapp zwei Jahren nach Nahe zog, in die aktive Wehr eintrat und vorher bereits in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) eine Kinderwehr geleitet hatte.

„Zurzeit trainieren wir, wie ein Notruf abzusetzen ist. Im kommenden Jahr plane ich eine Erste-Hilfe-Schulung für Kinder. Und immer wieder wird natürlich auch ganz viel gespielt“, erklärt Peter. Er hofft auf weiteren Nachwuchs für die Feuerfunken, die sich alle 14 Tage für eineinhalb Stunden im Naher Feuerwehrhaus treffen. „Später hoffen wir dann auf den Übertritt der Kinder in unsere Jugendfeuerwehr, aus der dann die aktive Wehr ihren Nachwuchs generieren kann.“ Unterstützt wird der Kinderwehrleiter von seiner Lebensgefährtin Isabel Figiel und seinem Feuerwehrkameraden David Berner als weitere Betreuer. Auf einen Betreuer kommen fünf Kinder, so die Vorschriften.

Kreisjugendfeuerwehrwart Sebastian Sahling, der die Naher Wehr im Vorfeld tatkräftig bei der Gründung der Feuerfunken unterstützte, übergab als Motivationsschub das Spiel Twister. Bürgermeister Holger Fischer konnte mit einem Feuerwehrfahrzeug aufwarten. Der Mercedes Vito war zuvor bei der Polizei im Dienst und steht jetzt mit aufgeklebten Feuerwehr-Logos als Transportfahrzeug zur Verfügung.