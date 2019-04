Bornhöved

Lehm und Sand beherrschen das Bild hinter dem Edeka-Markt. Dass hier bald urbanes Leben stattfinden soll, ist nur für den Eingeweihten erkennbar. Regenwasserschächte zeigen den Verlauf der geplanten Erschließungsstraße. Mitte April soll hier eine schwarze Straßendecke liegen, ab Mai können die ersten Häuslebauer im Baugebiet Nr. 22 loslegen, berichtet Bürgermeister Reinhard Wundram.

Während die Tiefbauarbeiten voranschreiten, wird hinter den Kulissen um den Namen gerungen, den die Straße tragen soll. So viel ist klar: „Hinter dem Edeka“ wird die Straße nicht heißen.

27 Vorschläge für neuen Straßennamen

Dieser Name ist nicht in der Liste von 27 Vorschlägen enthalten, die im Rahmen einer Bürgerbefragung gesammelt worden waren und aus denen die Gemeindevertretung in der Sitzung am Donnerstag, 4. April, ab 19.30 Uhr in der Schulaula den richtigen aussuchen soll.

Angeführt wird die Liste von „Achtern den Kamp“. Auf die plattdeutsche Sprache besannen sich auch die Befürworter von Namen wie „Bi de Bahn“, „Bi de Kleenbahn“ und „Bi de Pingelbahn“, an die ehemalige Kleinbahntrasse Bad Segeberg-Kiel erinnernd.

Noch weiter zurück reichen die Ideen „Am Bronzehügel“, „Am Hügelgrab“, „Flintkamp“ und „Megalithweg“. Auch „Glockenbecherweg“ geht in die Richtung, denn die Glockenbecherzeit war eine Epoche der jungen Steinzeit.

Nicht ganz so lange wie die Steinzeitmenschen, die sich Ausgrabungen zufolge schon vor Tausenden von Jahren im Baugebiet 22 hinter dem heutigen Edeka-Markt niedergelassen hatten, ist „Pastor Oertling“ (1757-1837) tot, der auch gemalt und Bücher geschrieben hatte. Darunter war ein Flugmaschinenschwank, der ihm den Ruf eingebracht hatte, ein „Pionier der Luftschifffahrt“ zu sein.

Sechs Vorschläge drehen sich rund um das Thema „Perlen“ vom „Perlengrund“ bis zur „Glasperlenstraße“.

Was ein „Lehefeld“ ist, konnte der Bürgermeister auf Nachfrage auch nicht sagen. Immerhin gibt es eine „Lehefeldstraße“ auch in March im Breisgau. Touristen von dort würden sich also über diesen Straßennamen nicht wundern, wohl aber vielleicht bei Namen wie „Op de Barg“ oder „Feuerberg“ fragen, wo denn dieser Berg sei.

Die Idee, die Straße „ Lübecker Straße“ oder „ Schweriner Straße“ zu nennen, klingt da schon naheliegender. Denn von der benachbarten A21 geht es direkt bei Bad Segeberg zur A20, und von da schnurstracks weiter in Richtung Osten.

Bauausschuss hat zwei klare Favoriten

Der Bauausschuss hat jedoch all diese Vorschläge verworfen. Nach eingehender Diskussion empfahl das Gremium, allenfalls zwei verbleibende Namen in Betracht zu ziehen.

Der eine lautet „Himmelsblick“, wobei da jeder selbst entscheiden kann, ob er dabei an den weiten Horizont Holsteins denkt oder an den ehemaligen Besitzer der Ländereien, die Kirchengemeinde.

Frappierend einfach klingt der Vorschlag, dem sich die Mehrheit der Ausschussmitglieder anschloss: Da die Erschließungsstraße schlicht die Verlängerung der vorhandenen Straße „Kornkamp“ sei, könnte man auch diesen Teil einfach „Kornkamp“ nennen und müsste dann nur noch weitere Hausnummern vergeben.

Vorteil für die Gemeinde: Sie spart 200 Euro für neue Straßenschilder. Wundram sagte, er freue sich auf jeden Fall angesichts der zahlreichen Vorschläge. „Das macht Mut, weiter die Mitbürger bei Entscheidungen mitzunehmen.“