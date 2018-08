Sievershütten

Gut 20 Jahre hatte es gedauert, bis aus dem großen Wunsch Realität wurde und nun die Zwei-Feld-Sporthalle neben der Schule Sievershütten in Betrieb gehen kann. Am kommenden Montag soll der normale Spielbetrieb starten.

Viel Lob gab es bei der offiziellen Hallenübergabe am Donnerstagabend für die beharrlichen Initiatioren der Halle für alle, vor allem Sportvereinsvorsitzender Detlef "Mini" Tischler, der seit Jahren an vorderster Front steht, galt der große Dank vieler Sprecher. "Das ist eine wunderschöne neue Halle", sprach Tischler wohl vielen Gästen aus der Seele. Amtsvorsteher Rainer Ahrens sparte nicht mit anerkennenden Worten und lobte das engagierte Team der Ehrenamtlichen, das für die Halle gekämpft hatte.

Architekt Holger Fröhlich vom Büro Schmidt in Bad Segeberg überreichte den symbolischen Schlüssel der Sporthalle an die Betreiber und bedankte sich für den Auftrag. Während Planung und Bauphase habe man sehr gut zusammen gearbeitet, "so etwas habe ich noch nie erlebt".

Die gut 2,3 Millionen Euro teure Sporthalle wird von den drei Gemeinden Sievershütten, Stuvenborn und Hüttblek finanziert. Von dem Kreissportverband kam ein Zuschuss in Höhe von 227.500 Euro. Auch der Verein "Halle für alle" brachte sich finanziell ein und gab etwa 60.000 Euro dazu.

Gefeiert wird auch die kommenden Tage: Am heutigen Freitag ist ab 19.30 Uhr ein Festball geplant. Eine Sportshow mit einem Tag der offenen Tür findet am Sonnabend, 18. August, von 14 bis 18 Uhr statt. Die Einweihung endet am Sonntag, 19. August, von 10 bis 13 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen.