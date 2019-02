Henstedt-Ulzburg

Dr. Mazoochian, seit diesem Monat Chefarzt für Orthopädie, Unfall-, Hand-, Fuß- und wiederherstellende Chirurgie, ist Spezialist für Knie- und Hüftoperationen. „Mein Schwerpunkt ist die Endoprothetik“, sagt der gebürtige Iraner, der 1986 nach Deutschland kam, um in München Medizin zu studieren. Seine Aufgabe in der Paracelsus-Klinik wird es sein, das Endoprothetik-Zentrum wieder aufzubauen, das mit dem Weggang von Dr. Clausen als Chefoperateur seine Zertifizierung verloren hat.

„Die Abteilung muss neu formiert werden und noch mehr nach vorne gebracht werden, deshalb sind wir froh, einen so erfahrenen Arzt wie Dr. Mazoochian eingestellt zu haben“, sagt Dr. Jürgen Ropers, ärztlicher Leiter der Paracelsus-Klinik. Ziel der Klinik sei es, jährlich mehr als 500 Operationen im Endoprothetikbereich zu verzeichnen.

Mazoochian möchte Sportmedizin ins Haus holen

Der Fußball habe Mazoochian nach Deutschland gelockt. „Ich war selbst Fußballer im Iran und auch Fan, vor allem vom deutschen Fußball. Deshalb fand ich das Land so interessant“, erzählt er. Am liebsten wäre er Fußballer in Deutschland geworden, doch eine Knieverletzung sollte den Traum beenden. „Da ich auch am Knie operiert werden musste, habe ich überlegt, wenigstens ein guter Sportarzt werden zu können.“ Dieser Wunsch ging zumindest teilweise in Erfüllung.

Dr. Farhad Mazoochian hat 2003 seinen Facharzt für Orthopädie gemacht und arbeitete seit 2004 als Oberarzt mit Schwerpunkt Hüft- und Knie-Endoprothetik an der Uniklinik in München, später war er dort auch Sektionsleiter. 2011 ging Mazoochian mit seiner Frau und seinen zwei Kindern zurück in die alte Heimat. In Teheran arbeitet er noch bis vor kurzem in einer Privatklinik als Chefarzt in der Knie- und Hüftchirurgie. „Ich fand es interessiert, eine Zeit lang in der Heimat zu arbeiten.“ In Teheran habilitierte Dr. Mazoochian 2013. Unter anderem zählten die Mitglieder der iranischen Nationalmannschaften im Fußball, Basketball, Volleyball und Handball zu seinen festen Patienten; unter ihnen auch Fußballer Vahid Hashemian, der sowohl für Bayern München als auch für den HSV spielte.

Mehr als 2000 Prothesen eingesetzt

„An erster Stelle steht jetzt das Endoprothtetik-Zentrum, aber ich kann mir auch gut vorstellen als zweiten Schritt, die Sportmedizin ins Haus zu holen“, sagt Mazoochian. Die Kontakte hat er jedenfalls schon.

In Teheran hat Mazoochian mehr als 2000 Prothesen eingesetzt. „Ich arbeite vorwiegend minimalinvasiv, das ist schonender für die Patienten und sie erholen sich schneller“, erklärt er. Minimalinvasive Eingriffe in der Gelenkchirurgie habe es zuvor in der Paracelsus-Klinik nicht gegeben, sagt Dr. Ropers.