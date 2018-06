Seth

Die bisherige Amtsinhaberin Maren Storjohann hatte mit ihrer CDU zwar die meisten Stimmen bei der Kommunalwahl Anfang Mai erhalten – allerdings waren sich SPD und die Wählergemeinschaft FWS einig gewesen. Sie haben nach der Wahl zusammen einen Sitz mehr als die Christdemokraten und stellten Simon Herda als Bürgermeisterkandidaten auf. In geheimer Wahl erhielt er wie erwartet sieben Ja-Stimmen und sechs Nein-Stimmen. Es gab keinen Gegenkandidaten.

Zu seinen Stellvertretern wurden einstimmig Maren Storjohann und Gerrit Grupe (FWS) ernannt. Herda setzt darauf, dass die drei Fraktionen zwar ab und an hart in der Sache streiten, aber zum Wohl des Dorfes agieren werden. Wichtig ist dem Bürgermeister Transparenz und Bürgerbeteiligung. Er möchte Lust auf Kommunalpolitik machen und will dafür auch das Internet nutzen. „Ich plane einen Bürgermeister-Blog“, verriet Herda. Dort wolle er regelmäßig von seiner Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister berichten.

Als eine der ersten Entscheidungen haben die Sether Gemeindevertreter einen neuen Ausschuss ins Leben gerufen. Jugend, Kultur und Soziales wird nun in einem eigenen Gremium behandelt. Die FWS hatte den Antrag gestellt und Zustimmung der beiden anderen Fraktionen erhalten.