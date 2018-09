Bad Segeberg

Auch wenn längst nicht alles am Programm oder alle Gesichter neu waren: Sein Konzept hat Zukunft. Für 2019 hat sich der Agenturchef von „creativeevent“ den Auftrag bereits wieder gesichert. Zwei Faktoren waren unerlässlich, um ein dreitägiges Spektakel dieser Breite auf die Beine stellen zu können: die Bereitschaft unzähliger Ehrenamtler aus Vereinen, Verbänden und Institutionen, sich mit vollem Einsatz in die zeitraubenden Vorbereitungen einzubringen; und natürlich die Unterstützung etlicher Sponsoren, darunter auch die Segeberger Zeitung mit einer eigenen Bühne, die den finanziellen Rahmen mit abstecken halfen.

Abwechslungsreiches Programm für alle Generationen

Am Ende bot das Stadtfest nicht nur etwas für die junge Generation, sondern Spaß für alle – von Kindern bis hin zu den Großeltern. Schon die Live-Darbietungen waren höchst abwechslungsreich. Da wirbelten die Akteure der Tanzschule Bärenfänger über die Bühne oder zeigten temperamentvolle Jumpstyle-Übungen, da legte das Tanzstudio Time To Move mit Hip Hop Street Dance los, spielte die Swingtime Bigband, sang der Chor Troubadix Evergreens aus der Popgeschichte und zeigten junge Fußballerinnen ihr Geschick im Umgang mit dem runden Spielgerät.

Ein Fest mit den Strukturen eines Eigenheims

Am Sonnabend räumten den gesamten Abend über die Atomic Playboys auf der Marktplatz-Bühne der SZ ab. Viele Besucher pendelten entspannt zwischen den verschiedenen Spielorten mit Marktplatz, Platz vor der VR-Bank, der Kirchwiese und dem Großen Segeberger See. Micheel hatten dem Ganzen die Struktur eines Eigenheims gegeben: mit Wohnzimmer, Küche, Spielbereich und Terrasse. So erhielt das Fest eine Gemütlichkeit und Weitläufigkeit, die den Veranstaltungen der vergangenen Jahre gefehlt hatte.

Flohmarkt, Gottesdienst und die Karl-May-Spiele

Der Sonntag begann nach der Party am Vorabend eher besinnlich: Im Zentrum des ökumenischen Gottesdienstes auf dem Marktplatz stand nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage die sächsische Stadt Chemnitz. Mehr als 150 Gläubige unterschiedlicher Konfessionen feierten, sangen und beteten gemeinsam. „Christen sind Menschen der Hoffnung“, sagte Jörg Schröder, Pastor der Baptistengemeinde. An der Andacht beteiligten sich neben der evangelisch-lutherischen und katholischen Kirche auch die Freikirche in der Lübecker Straße, die Baptisten und die arabisch-evangelische Gemeinde.

Vom Handwerker-Brunnen vor C.H. Wäser bis hinter zur Uferpromenade zogen sich wie an einer Perlenkette Dutzende privater Flohmarktstände. Auch wenn sich entlang der Großen Seestraße einige Anwohner beteiligten: Der „Bürgerflohmarkt“ war schon mal deutlich üppiger, auch weil die Konkurrenz größer geworden ist.

Das Bad Segeberger Stadtfest nicht nur etwas für die junge Generation, sondern Spaß für alle – von Kindern bis hin zu den Großeltern.

Von Gunnar Müller Michael Stamp Thorsten Beck