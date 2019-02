Oersdorf

In einer lockeren Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Natur vor Ort“ haben Liebhaber von Fauna und Flora die Gelegenheit, mehr über die Tier- und Pflanzenwelt in der näheren Umgebung zu erfahren. Die Oersdorferin Jutta Bockhold und Dr. Elvira Freifrau von Schenck aus Winsen haben die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss der Gemeinde geplant. Sie konnten eine ganze Reihe von Experten gewinnen, die, so heißt es in einer Mitteilung, „unsere Natur vor Ort einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchten.“

Schönheit der Natur

„Spannende Vorträge“ soll es geben, in denen den Zuhörern die natürliche Schönheit der Umgebung nähergebracht wird. In Gesprächen und Diskussionen gibt es auch die Möglichkeit, Umweltprobleme anzusprechen und gemeinsam zu schauen, welchen Beitrag der Einzelne zum Erhalt der Natur leisten kann.

Wie sinnvoll sind Autobahnbrücken für Tiere

Dr. Björn Schulz von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein eröffnet den Reigen der Veranstaltungen, die sich ausdrücklich nicht nur an Oersdorfer oder Winsener wenden. Schulz, Leiter des deutschlandweit einmaligen Projektes „Vernetzung von Lebensräumen“ wird erklären, warum Autobahnbrücken für Tiere tatsächlich Sinn machen. Wer Genaueres erfahren möchte, sollte sich am Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr im Gemeindehaus Oersdorf einfinden. Der Eintritt ist frei. Das gilt auch für alle weiteren geplanten Veranstalten, bei denen unter anderem ein Imker über die Bedeutung der fleißigen Insekten für Obst und Gemüse aufklären will.

Barfuß durch den Winsener Wald

Wer nicht nur hören, sondern auch fühlen will, sollte sich den Sonnabend, 29. Juni, rot im Kalender anstreichen: „Barfuß durch den Winsener Wald“ heißt die Veranstaltung an diesem Tag. Die Tierärztin Dr. von Schenck schlüpft um 14 Uhr in die Rolle einer Landschaftsführerin und verspricht den barfüßigen Teilnehmern eine ganz neue und intensive Wahrnehmung der Natur. Treffpunkt: Waldeingang Am Kellerberg in Winsen.

Von Georg Grommes