Kreis Segeberg

Die Fahrtrichtung Süden zwischen Bad Segeberg-Süd (Kilometer 46,440) und einem Punkt zwischen den Anschlussstellen Schwissel und Leezen (Kilometer 50,870) ist holprig und sanierungsbedürftig. Wegen der Straßenschäden sind dort nur maximal 100 Stundenkilometer erlaubt statt der hier üblichen 120 km/h.

Straßenschäden aus den Wintern 2010 bis 2012

Die Schäden waren vor allem durch strenge Winter in den Jahren 2010 bis 2012 verursacht worden, hatte 2014 ein Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr erklärt.

Im selben Jahr noch war innerhalb von sechs Wochen im Frühling die Fahrtrichtung Norden saniert worden. Für die Arbeiten auf der Fahrtrichtung Süden hatte die Zeit wegen des langen Planungsvorlaufs nicht mehr gereicht.

Denn Ende 2014 hatte der Bund nur 50 Kilometer entfernt damit begonnen, die parallel verlaufende A7 zwischen Bordesholmer Dreieck und Hamburg auszubauen. Und die A21 war die Ausweichstrecke und sollte während der A7-Bauphase nicht durch Bauarbeiten gestört werden.

Ende 2019 wird die A7 zwischen Bordesholmer Dreieck und dem Dreieck Hamburg-Nordwest fertiggestellt sein. Danach beginnt die Sanierung auf der A21.

Sanierung voraussichtlich ab Frühjahr 2020

Aktuell wird durch den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr die Sanierung der A 21 zwischen Bad Segeberg und Bad Oldesloe vorbereitet, sagt Harald Haase, Pressesprecher des Landesverkehrsministeriums. „Nach Abschluss des Ausbaus der A7 sollen die Arbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2020 beginnen.“

Nach der Schätzung aus dem Jahr 2016 soll die Sanierung rund 12 Millionen Euro kosten. Die Kostenplanung wird aber noch aktualisiert.

Während der A21-Bauarbeiten wird jeweils nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. „Teilweise können die Arbeiten nach den bestehenden Vorschriften des Arbeitsschutzes nur unter nächtlicher oder stundenweiser Vollsperrung durchgeführt werden“, sagt Haase.

Erst Ende vorigen Jahres war weiter nördlich nach rund zehn Monaten Sanierung die A21 zwischen Trappenkamp und Stolpe für den Verkehr wieder freigegeben worden.

Die Reparaturen werden immer wieder nötig, weil die A21 einst auf der Trasse der alten B404 gebaut worden ist - zu ihrer Zeit die unfallträchtigste Straße im Land.

Anfangs war die A21 Stückwerk, mittlerweile gibt es eine durchgehende Verbindung vom Autobahnkreuz bei Bargteheide (A7) bis Stolpe im Norden.

Spatenstich am 19. Februar

Nach Informationen des Ahrensburger CDU-Landtagsabgeordneten Tobias Koch will Verkehrsminister Bernd Buchholz wohl am 19. Februar sich erneut an der Trasse zu einem symbolischen Spatenstich einfinden.

Südlich von Bargteheide bei Lütjensee/ Grönwohld wird die Verlängerung der A21, die B404, dreistufig ausgebaut. Ein halbes Jahr zuvor war die Baugenehmigung erteilt worden.

Zwei Klagen gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hatte das Verkehrsministerium außergerichtlich klären können, sodass die Klagen zurückgezogen worden seien.

Langfristig soll die komplette B404 zur A21 ausgebaut werden. Dies gilt auch für den nördlichen Rest der B404 zwischen Stolpe und Kiel.

Parkanlagen schon jetzt zu klein

Die A21 wird zumindest auf den Parkanlagen schon zu klein. So wie bei Schwissel. Sie soll wie elf andere Parkplätze an Autobahnen im Land kurz- oder mittelfristig ausgebaut werden.

„Nach der derzeit noch geltenden Netzkonzeption des Bundes, die auf der Parkstandsbedarfsermittlung 2013 basiert, wurde ein Parkplatzdefizit für Lkw im Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Wahlstedt bis Kreuz Bargteheide festgestellt“, sagt Ministeriumssprecher Haase.

2018 sei die Belegung erneut geprüft worden. Sie sei zwar noch nicht endgültig ausgewertet, habe aber den Ausbaubedarf bestätigt. „Unter Berücksichtigung der bestehenden Ausbaumöglichkeiten der vorhandenen Rastanlagen in diesem Streckenbereich bietet die Rastanlage Schwisseler Kamp nach einer ersten Einschätzung die besten Rahmenbedingen für eine Erweiterung.“

20 weitere Lkw-Stellplätze

Gebaut werden soll nur auf der Ostseite. Dort gibt es derzeit 18 Pkw- und acht Lkw-Parkstände. Innerhalb von fünf Jahren sollen rund 20 weitere Lkw-Parkstände den Parkdruck mindern.

„Ein genauer Ausbautermin kann nicht genannt werden, da die Ausbauprioritäten zur Zeit auf den Rastanlagen im Zuge der A7 und der A1 liegen.“

Gegenüber auf der Westseite der A21 liegt die Rastanlage Bebenseer Moor mit ebenfalls 18 Pkw- und acht Lkw-Parkständen. „Ein Ausbau ist hier derzeit nicht vorgesehen, da hier keine Überlastungen zu verzeichnen waren.“

Wohl in diesem Jahr werde der Bund die „bedarfsgerechte und gerichtsfeste Ausbauplanung“ aktualisieren und konkretisieren.

Stillstand bei Schackendorf

Der Zeit voraus ist das Land mit der A21 bei der Brücke bei Schackendorf über den Wirtschaftsweg Birkenhof. Vor einigen Jahren war sie saniert und gleich ein wenig verschwenkt worden.

Dies gehörte konzeptionell zum geplanten vollständigen Neubau der Anschlussstelle Schackendorf. Und der wiederum ist ein Teil der A20-Planung zwischen Weede und Wittenborn.

Doch die A20-Planung in diesem Abschnitt hatte das Bundesverwaltungsgericht 2013 gestoppt. Noch haben die Planer keinen neuen A20-Entwurf vorgelegt. So lange verändert sich auch an der A21 bei Schackendorf nichts.