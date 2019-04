Dass Bürgermeisterin Verena Jeske in den politischen Gremien ihre Meinung kundtut, hat sie schon mehrmals gezeigt. In der Hauptausschusssitzung am Dienstag traf sie bei den Ausschussmitgliedern einen sensiblen Nerv: Jeske will die Städtepartnerschaft mit Drawsko-Pomorskie auf den Prüfstand stellen.