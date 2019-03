Kaltenkirchen

Nach 13 Jahren verabschiedet sich Martina Dittkrist Ende April aus Kaltenkirchen. „Ich denke, es ist für mich genau der richtige Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt“, sagt die geschiedene Mutter einer 22-jährigen Tochter, die beruflich auf eigenen Beinen steht. „Und die Stadt Hamburg liebe ich schon immer sehr.“

An der Simon-Petrus-Kirche in Poppenbüttel wird sie eine halbe Pastorenstelle besetzen. „So bleibe ich meiner jetzigen Arbeit verbunden.“ Die 52-Jährige wird darüber hinaus die Evangelische Akademie in der Region Alstertal leiten.

Mittagstisch ins Leben gerufen

Gerne blickt Martina Dittkrist auf vieles in Kaltenkirchen zurück. Vor mehr als zehn Jahren rief sie mit mehreren Mitstreitern den Mittagstisch im Christophorushaus ins Leben. An Herz gewachsen ist ihr auch die Projektwerkstatt für Grundschulkinder. „Dabei steht das Basteln und Spielen im Vordergrund, nicht der Abschlussgottesdienst“, sagt die Pastorin, denn „Kinder sollen den kreativen Freiraum der Kirche erleben“.

Auch ein düsteres Kapitel der Kaltenkirchener Kirchenvergangenheit blendet Dittkrist nicht aus. „Ich freue mich, dass wir die Herausgabe von Gerhard Hochs Biographie über den Nazi-Pastor Ernst Szymanowski unterstützt haben“, sagt sie. Seit 2016 erinnere eine Mahntafel in der Michaeliskirche daran, dass diese Schuld ein Teil der Kaltenkirchener Geschichte ist.

In Hamburg-Poppenbüttel wird Martina Dittkrist in eine Mietwohnung ziehen, da das dortige Pfarrhaus in sehr schlechtem Zustand ist. Damit kennt die Pastorin sich aus, denn auch an ihrem bisherigen Wohnsitz am Christophorushaus war der Keller feucht, so dass Schuhe verschimmelten.

Martina Dittkrist wird sich bei einem Gottesdienst am Sonntag, 28. April, ab 15 Uhr in der Michaeliskirche von der Gemeinde verabschieden.