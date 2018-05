In der Landesunterkunft (LUK) in Boostedt (Kreis Segeberg) hat es am Dienstagabend zwei Polizeieinsätze gegeben. Zunächst soll es eine größere Schlägerei unter Zuwanderern gegeben haben, später widersetzten sich zwei Nordafrikaner Anweisungen der Polizei. Das erfuhr KN-Online aus Polizeikreisen.