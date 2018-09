Rickling

Der Tote liegt unter einer Brücke über der B205. Über mögliche Ursachen des Unglücks machte die Polizei am Sonntag keine Angaben. Fremdeinwirkung aber wurde ausgeschlossen. "Die Kripo ermittelt", so ein Sprecher. Auch zur Identität des Opfers schweigt die Polizei am Sonntag, da die Angehörigen erst benachrichtigt werden müssen.

Die Bundesstraße 205 bei Rickling ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Es habe sich lange Rückstaus gebildet. Auch die Umleitungsstrecken sind überfüllt.

Von Nadine Materne