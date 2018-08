Pronstorf-Reinsbek

Schon 2013 meldete der Vogelschießerverein größere Fußbodendurchbrüche in den bis dahin genutzten Containern auf dem Dorfplatz an. Die in Reinsbek lebenden Gemeinderatsmitglieder Jörg Grell und Bernd Boekhoff erkannten, dass hier nur noch ein Neubau helfen kann. Auch Bürgermeisterin Bettina Albert nahm sich der Sache an und fand eine Architektin, die einen Bau nach den Wünschen der Gemeinde plante.

100.000 Euro Förderung von der EU

Doch Planen ist eine – Finanzieren die andere Seite der Medaille. Eine erste Förderung scheiterte vor zwei Jahren. Doch die Gemeinde blieb dran und fand mit der Aktivregion Holsteins Herz einen neuen Partner, der schließlich 100 000 Euro aus EU-Mitteln beschaffen konnte für das 460.000-Euro-Vorhaben.

Um Kosten zu sparen, packten die Reinsbeker selbst mit an, das Baufeld wurde geräumt, der alte Unterstand abgerissen, 140 Quadratmeter Pflasterung aufgenommen. Im September 2017 konnte der erste Spatenstich und im Dezember dann schon Richtfest gefeiert werden. 40 Einsätze und 1500 Arbeitsstunden investierten die Helfer in ihr neues Dorfhaus. Sie bauten einen neuen Zaun, verlegten Tonnenweise Pflastersteine. Bürgermeisterin Albert ist stolz darauf, dass es so auch gelang im Kostenrahmen zu bleiben. Der 325 Quadratmeter große Bau ist barrierefrei.

Förderkreis Dorfhaus bekommt das Hausrecht

„Nehmen Sie Anteil an diesem tollen Haus!“, rief Bürgermeisterin Albert den Reinsbekern bei der Schlüsselübernahme von Architektin Jana Schmidt und Bauleiter Arne Junge zu. Den symbolischen Schlüssel behielt sie aber nicht, sondern reichte ihn an Bernd Boekhoff und Jörg Grell weiter, die nun als Förderkreis Dorfhaus das Hausrecht übertragen bekommen haben.

Große Freude war auch bei den neuen Nutzern des Hauses zu sehen: Der Vogelschießerverein findet hier ein neues Zuhause, die Volkshochschule bietet EDV-Kurse an, das DRK wird ihre monatlichen Versammlungen hier abhalten und auch die Landfrauen haben eine neue Wirkungsstätte. Silvia Ohm plant Musikstunden und „Reinsbeksounds“ hat für den 18. Oktober schon ein Konzert des Lübeckers Florian Künstler im Angebot.

Namensvorschläge sind willkommen

Was fehlt ist ein Name für das neue Dorfhaus. Erste Ideen kursieren bereits für die Dorf-, Kultur- und Freizeitstätte: Dat Bekhus oder „DeKaEff“. Bürgermeisterin Bettina Albert ist gespannt auf weitere Vorschläge.

Von Klaus J. Harm