Etwas tun für glückliche Kühe, für Insekten, für eine bessere CO2-Bindung – und letztlich auch für Menschen: das will die Gerd-Grodt-Grell-Stiftung mit einer Spende über 10.0000 Euro, überreicht in Lentföhrden an die Biolandwirte-Gemeinschaft „De Öko-Melkburen“. Das Geld ist für Streuobstwiesen.