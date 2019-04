Henstedt-Ulzburg

170 Flüchtlinge leben zurzeit dort. Soka-Bau will den jetzigen Mietern die Häuser zum Kauf anbieten. „Bisher habe ich kein konkretes Angebot von Soka-Bau vorliegen“, erklärte Bürgermeister Stefan Bauer (parteilos) am Donnerstag. Er sieht einem Kauf skeptisch entgegen, da er davon ausgeht, dass die Immobilien zu einem hohen Kurs angeboten werden. Die Frage sei, ob die Gemeinde gut beraten sei, sanierungsbedürftige Reihenhäuser zu kaufen. Je nach Zustand der Häuser rechnet er mit „üppigen Preisen“ für das zentrumsnahe Quartier. Ein Kauf mache nur dann Sinn, wenn der Preis stimme.

Ob eine Erhaltungssatzung für das Quartier Beckersbergring, die durch Ausschüsse und Gemeindevertretung gehen müsste, den Preis drücken könnte, müsse die Politik entscheiden. Das sei denkbar. In solch einer Satzung könnte festgelegt werden, dass die Besitzer der Reihenhäuser nichts verändern dürften. Das könnte Investoren, die ja letztlich Geld mit dem Objekt verdienen wollen, abschrecken und Altmietern die Chance geben, „ihr“ Haus zu einem besseren Kurs zu erwerben.

Keine Auswirkungen auf den Neubau an der Lindenstraße

Die Diskussionen um den Beckersbergring habe laut Stefan Bauer allerdings keine Auswirkungen auf den Neubau der Flüchtlingsunterkünfte an der Lindenstraße und am Kirchweg. In der öffentlichen Diskussion und den sozialen Medien war bereits von Kritikern gejubelt worden, dass nun ja die mehrere Millionen Euro teuren Neubauten ad acta gelegt werden könnten, weil ja im Beckersbergring Häuser gekauft werden könnten. „Wir haben immer gesagt, dass im Beckersbergring nur zeitlich begrenzt Flüchtlinge untergebracht werden“, betonte Bauer. Die Mietverträge der Häuser laufen Ende des Jahres aus. 29 von 34 Reihenhäuser werden – so ist es mit Soka-Bau vereinbart worden – noch sechs weitere Monate von der Gemeinde gemietet. Nach Ablauf dieser Frist werden noch zehn Häuser weiter genutzt.

Anwohner haben Klage eingereicht

Unterdessen haben die Nachbarn des Grundstückes an der Lindenstraße eine Normkontrollklage gegen den Bebauungsplan eingereicht. Sie fühlen ihre Bedenken gegen die Unterkunft für 52 Flüchtlinge nicht genug beachtet. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig entscheidet.