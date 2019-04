Großenaspe

Pastor Klaus Dietrich aus Boostedt war bei der Trauerrede in der Katharinenkirche in einer ungewöhnlichen Rolle. Rosemarie Springer, geboren 1920 in Danzig, hatte ein Schreiben mit dem Titel "Text für die kirchliche Trauerfeier" hinterlassen - ein Papier, welches ihr sportlich geprägtes Leben in den Vordergrund stellte. Die Tatsache, dass ihr Vater General der Waffen-SS war, wurde darin nicht erwähnt.

Ein Leben für den Sport

Rosemarie Springer selbst war während des Zweiten Weltkriegs Helferin beim Roten Kreuz. Aber sie lebte für den Sport. Turnen, Tanzen, Skilauf, Leichtathletik und Schwimmen waren ihre Hobbys. Die meisten Erfolge feierte sie im Reitsport: Fünf deutsche Meistertitel, einen Sieg im Derby von Groß Flottbek und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rom erreichte die Dressurreiterin.

Nach ihrer aktiven Zeit war sie lange als Reitlehrerin und Ausbilderin aktiv. Einer ihrer Auszubildenden war der heutige Dressur-Disziplintrainer Jonny Hilberath, der in Kellinghusen aufgewachsen ist. "Ich bin so stolz, dass mein Jonny Bundestrainer geworden ist", sagte sie einmal auf diese Zeit zurückblickend.

Mit Ehemann Axel gründete sie die "Bild"

Privat war Rosemarie Springer erst mit dem Hamburger Zementhersteller Horst-Herbert Alsen verheiratet, danach von 1953 bis 1961 mit dem Verleger Axel Springer. Mit ihm zusammen rief sie die "Bild"-Zeitung ins Leben. Nach der Scheidung vom Zeitungsmagnaten zog sie sich auf Gut Halloh in Heidmühlen im Kreis Segeberg zurück und widmete sich der Trakehner-Zucht. "Mein Paradies" nannte sie das rund 100 Hektar große, versteckt gelegene Anwesen.

Die letzte Ruhe wird Rosemarie Springer auf dem Dünenfriedhof auf Sylt finden. Dort hat Axel Springer eine Familiengrabstelle.

Von Thomas Maibom