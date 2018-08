Kaltenkirchen (Kr. Segeberg)

Zur Zeit sind in Kaltenkirchen die Stadtwerke für den Stadtbusverkehr verantwortlich. Sie sind Teil der Städtischen Betriebe, einer 100-prozentigen Stadttochter, zu denen auch das Schwimm- und Saunaparadies Holstentherme gehört. Die Städtischen Betriebe wiederum haben die Autokraft beauftragt, den Stadtbusverkehr für sie durchzuführen. Seit Jahren wird aber in Kaltenkirchen der Stadtbusverkehr heftig kritisiert. Da im Mai des kommenden Jahres der Vertrag mit den Stadtwerken über die Durchführung des Stadtbusverkehrs in Kaltenkirchen ausläuft, wird nach neuen Lösungen gesucht.

Bisheriger Stadtbus funktioniert nicht

Und da setzen auch die Sozialdemokraten der Stadt an. „ Die Attraktivität der Ticketnutzung aus dem Gesamtnetz des HVV, sowie die An- und Durchbindung in die Umlandgemeinden wird sich auch positiv auf die Fahrgastzahlen unseres Stadtbusses auswirken“, ist sich SPD-Ortsvorsitzender Eberhard Rönsch sicher: „Der Stadtbus in seiner bisherigen Form hat sich nicht bewährt und sollte deshalb aufgegeben werden.“

Haltestellen müssen verbessert werden

Um den Stadtverkehr in Kaltenkirchen attraktiver zu gestalten, sei ein barrierefreier Ausbau aller vorhandenen und kommenden Haltestellen für Menschen mit Behinderungen genauso nötig wie für Familien mit Kindern, meint die SPD. Die Verwaltung wird deshalb von den Sozialdemokraten aufgefordert, zeitnah ein Konzept vorzulegen, wie dieses Ziel erreicht werden kann.

Bürger sollen ihre Ideen einbringen

Die SPD lädt auch alle Interessierten ein, auf ihrer Homepage www.SPD-Kaltenkirchen.de oder auf der Facebookseite SPD Kaltenkirchen ihre Wünsche und Anregungen zum Thema mitzuteilen. Die Ergebnisse werde der SPD-Ortsverein Kaltenkirchen dann allen Interessierten bei einer Diskussionsveranstaltung vorstellen. „Wir freuen uns sehr auf möglichst viele Kommentare“, sagt Rönsch.