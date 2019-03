Kaltenkirchen/Tangstedt

Zwei Autodiebstähle beschäftigen die Polizei im Kreis Segeberg: Laut Polizei stand ein grauer Audi vom Typ Q5 am Freitag auf einem P+R Parkplatz in der Norderstraße in Kaltenkirchen. Zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr sollen dann bislang Unbekannte das Auto im Wert von etwa 15.000 Euro gestohlen haben. Zeugenhinweise zum SUV-Diebstahl in Kaltenkirchen nehmen die Ermittler aus Bad Segeberg unter 045518840 entgegen.

40.000 Euro war ein SUV Wert, der in den frühen Morgenstunden des Freitags in Tangstedt gestohlen wurde. Hier bittet die Kriminalpolizei Norderstedt um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 040528060. Laut Polizei war der graue BMW vom Typ X4 zwischen 3 Uhr und 8 Uhr in der Straße Dorfring abgestellt. Noch unbekannte Täter suchten das Fahrzeug in diesem Zeitraum auf und entwendeten es.

Von KN-online