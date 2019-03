Ausbruch der Masern in Bad Segeberg: Dahlmannschule und Theodor-Storm-Schule haben am Freitag Vormittag ihren Unterricht vorzeitig beendet. Es war nach Mitteilung des Kreisgesundheitsamtes jeweils ein Kind an Masern erkrankt. In der kommenden Woche ist nur ein eingeschränkter Betrieb möglich.