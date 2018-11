Bad Bramstedt

Sie sollen nur in Angriff genommen werden, wenn es Landes- oder Bundeszuschüsse gibt, was aber sobald wohl nicht der Fall sein wird. Franziska Frahm-Fischer, Leiterin der Grundschule am Storchennest, zeigte sich enttäuscht. „Wir pfeifen schon jetzt aus dem letzten Loch.“ Sie hatte auf einen Erweiterungsbau für die Nachmittagsbetreuung und eine größere Mensa gehofft.

Die Schule hatte zwar 2017 für stolze 400000 Euro eine Mensa erhalten, ein kleiner Flachdachbau, in dem angeliefertes Essen nur ausgegeben, nicht gekocht werden kann. Trotz der hohen Kosten war das Gebäude von vornherein zu klein konzipiert. Nur 28 Schüler können gleichzeitig essen. „Wir haben mittlerweile fünf Schichten, in denen gegessen wird, von 11.30 Uhr bis 14.15 Uhr“, so die Schulleiterin. Länger könne das Essen auch nicht warmgehalten werden. Sie hatte gehofft, dass die Mensa erweitert wird und ihre Schule für die Nachmittagsbetreuung einen Erweiterungsbau bekommt.

Auch die Maienbeeck- und die Auenlandschule wünschen sich Erweiterungen

Auch die Maienbeeck-Schule hat zusätzlichen Bedarf angemeldet, und die Gemeinschaftsschule Auenland möchte ein Gebäude für das Unterrichtsfach „Darstellendes Spiel“ haben, eine Art kleines Theater. Die Schule hat nämlich keine richtige Aula. 2,5 Millionen Euro würde das voraussichtlich kosten. Von all dem wird im kommenden Jahr wohl nichts verwirklicht.

Die Schulverbandsvertreter treibt die Sorge um, dass ihnen die Kosten für die Schulen aus dem Ruder laufen. Bestritten werden sie zum größten Teil aus der Schulverbandsumlage, die die zehn Mitgliedsgemeinden anteilig zu bezahlen haben. Je mehr Schüler aus den einzelnen Orten die Verbandsschulen in den letzten Jahren besucht haben, desto mehr muss die Gemeinde beisteuern. 2019 wird mit 3,97 Millionen Euro bereits an der Vier-Millionen-Euro-Grenze gekratzt. Die Umlage hat sich damit in den letzten zehn Jahren verdoppelt.

Die beiden gemeinsam tagenden Ausschüsse beschlossen, lediglich 50000 Euro an Planungskosten für alle Erweiterungsbauten in den Haushaltsplan 2019 aufzunehmen. Sie sollen sicherstellen, dass zumindest große Planungen für die einzelnen Projekte vorgelegt werden können, sollten sich doch noch Fördermöglichkeiten ergeben.