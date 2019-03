Bad Bramstedt

Den Hitzhusener Betreuungsverein ereilt damit das gleiche Schicksal wie im letzten Jahr den Kinderschutzbund Bad Bramstedt. Der Schulverband hatte dem Träger der Nachmittagsbetreuungen an den Bad Bramstedter Grundschulen und der Gemeinschaftsschule Auenland überraschend die Zusammenarbeit aufgekündigt. Stattdessen soll nun ein noch in Gründung befindlicher Trägerverein unter dem Namen „ Lebenswelt Schule“ die Betreuungen übernehmen. Der Schulverband will sich dadurch mehr Einfluss sichern. Nur Hitzhusen blieb zunächst außen vor, was sich nun aber ändern soll. Dem Antrag der SPD auf Eingliederung in den neuen Verein stimmten beide Schulverbandsausschüsse zu.

Verein fühlt sich überrumpelt

„Ich bin konsterniert und völlig überrumpelt“, sagte Antje vom Bruck, die vor der Sitzung nicht offiziell von der Eingliederungsabsicht des Schulverbandes informiert worden war. „Wir sind ein gut funktionierender Verein mit gutem Zuspruch von den Eltern.“ Gegenüber der SZ kündigte sie an, die Angelegenheit nicht einfach hinnehmen zu wollen. „Es ist rechtlich gar nicht möglich, per Beschluss kommunaler Gremien einen Verein einem anderen einzugliedern.“ Das sei nur durch eine Betriebsübergabe, wie sie im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt sei, im gegenseitigen Einvernehmen möglich. Die Vereinsvorsitzende erklärte, es gebe für den Betreuungsverein überhaupt keinen Grund, sich zurückziehen.

Zehn Mitarbeiterinnen sollen übernommen werden

Allerdings hat der Schulverband die Möglichkeit, den Vertrag mit dem Betreuungsverein zu kündigen. Das wollte er auch mit dem Kinderschutzbund, jedoch einigten sich dann beide Seite auf einen Übergangsvertrag, in dem geregelt wurde, dass die Mitarbeiterinnen des Kindesschutzbundes alle zu gleichen Bedingungen übernommen werden.

Der Betreuungsverein Hitzhusen hat zehn Mitarbeiterinnen, die nun ebenfalls vom Verein „ Lebenswelt Schule“ übernommen werden sollen.

Der neue Verein soll nach bisheriger Planung zum Schuljahr 2019/20 die Arbeit aufnehmen. Schulverbandsvorsteherin Verena Jeske wies allerdings darauf hin, dass es Verzögerungen bei der Vereinsgründung gebe. Warum, blieb unklar. Jeske war für Nachfragen nicht zu erreichen.