Henstedt-Ulzburg

Den Anfang nahm die Serie von mehreren Bränden demnach um 2.36 Uhr in der Bürgermeister-Steenbock-Straße. Hier zündeten unbekannte Täter laut Polizei einen Altpapiercontainer an. Das nächste Feuer sei dann um 3.05 Uhr in der Kisdorfer Straße gelegt worden, hier fackelte ein Holzunterstand mit Abfallcontainern ab.

14 Minuten später

Weitergegangen sei es um 3.19 in der Straße Am Wöddel, wo zwei weitere Altpapiercontainer angezündet wurden. Zeitgleich wurde der Brand zweier Mülltonnen in der Schultwiete entdeckt, teilten die Beamten mit. Drei Minuten später, um 3.22 habe es erneut in der Straße Am Wöddel gebrannt, hier wurde erneut ein Altpapiercontainer angezündet. Das letzte Feuer der Serie brannte um 3.17 Uhr in der Dorfstraße. Hier sei ebenfalls ein Altpapiercontainer in Brand gesteckt worden.

Zeitlicher und örtlicher Zusammenhang

Aufgrund der "Gesamtsituation" gehe man von Brandstiftung aus, erläuterte Polizeisprecher Arnd Habermann. Es bestehe ein zeitlicher und örtlicher Zusammenhang, technische Defekte könnten zudem ausgeschlossen werden. "Und von alleine fangen die Mülltonnen auch nicht an zu brennen", sagte Habermann.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die noch unterwegs waren und möglicherweise Hinweise auf den Täter geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Norderstedt unter Tel. 040/528060 zu melden.