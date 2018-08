Seedorf

Es gehört dem Ortswehrführer von Berlin, Jan Brumund. „Ich habe nachts plötzlich ein Knallen gehört.“ Die Erklärung: Eternitplatten, die im Feuer barsten. „Ich habe sofort die Feuerwehr gerufen.“ Rund 100 Kräfte waren vier Stunden lang im Einsatz. Das Gebäude, 20 mal 40 Meter groß, brannte nieder. Die Ursache versucht die Kripo zu ermitteln. Verletzt worden ist niemand.

Hundesporthalle schwer beschädigt

Schwer beschädigt wurde auch eine benachbarte Hundesporthalle auf Brumunds Grundstück. Und ein weiteres Nebengebäude hat etliche Brandspuren, konnte aber gerettet werden. Das galt nicht für all das, was sich in der Brandruine befand, darunter ein ausrangiertes Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Sarau. Der Oldtimer war von einem Privatbesitzer dort abgestellt.

Auch Wohnwagen und Pflug vernichtet

Brumund verlor einen Dreschpflug, einen Wohnwagen, das komplette Werkzeug und den Holzvorrat. Trecker und Anhänger hatte Brumund zufällig bei einem Freund geparkt, bei dem er kurz zuvor ausgeholfen hatte. „Das war Glück im Unglück.“