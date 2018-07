Voller Elan und mit vielen Ideen werfen sich die Mitglieder des neuen Seniorenbeirats in Itzstedt in ihre Aufgabe – schließlich sind sie „das Sprachrohr für rund 600 ältere Einwohner“ in der Gemeinde. Ihr Ziel: herausfinden, was die Generation 60 Plus bewegt und sichtbarer Ansprechpartner werden.