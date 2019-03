Henstedt-Ulzburg

Soka-Bau wollte am Beckersbergring über 200 moderne Mietwohnungen errichten. Das hätte, so der Eigentümer, einen beträchtlichen Teil des von der Gemeinde angegebenen Wohnungsbedarfs für die kommenden 15 Jahre gedeckt, wie es in einer Mitteilung von Soka-Bau heißt.

Die Gründe für den Verkauf der Reihenhäuser liegen in den Anforderungen der Gemeinde. Unter anderem habe die Kommune eine aufwändige Gestaltung der geplanten Neubauten gefordert, die Übernahme sämtlicher Erschließungskosten, einen in den Augen von Soka-Bau zu hohen Anteil an Sozialwohnungen und den zu hohen Stellplatzschlüssel.

Den Mietern wird ein Vorkaufsrecht der jetzigen Reihenhäuser eingeräumt.

Bürgermeister: "Chance wurde vertan"

Bürgermeister Stefan Bauer bedauerte die Ehntscheidung: „So schön es auch sein mag, diese Reihenhaussiedlung mit starken Grünzügen im Ortskern zu erhalten, so wurde doch eine große Chance vertan, eine notwendige Quartiersentwicklung voranzubringen, bei der insbesondere die Bedarfe von älteren wie auch gering verdienenden Menschen berücksichtigt worden wären."

Wie es nun weitergeht bleibe abzuwarten. Die Konsequenzen des angekündigten Häuserverkaufs seien auch für die aktuelle Mieter noch nicht absehbar.