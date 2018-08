Bad Segeberg

Über 60 Institutionen, Vereine und Unternehmen wollen sich am „neuen Stadtfest“, so dessen offizieller Titel, in unterschiedlichster Form beteiligen. Mit der Segeberger Zeitung als einem der Hauptsponsoren sind insgesamt vier Bühnen geplant. Auf dem Marktplatz soll die SZ-Bühne ab Freitag, 31. August, von etwa 19.30 Uhr an mit Leben erfüllt werden. Die vom Autohaus Lüdemann & Zankel präsentierte Renault-Bühne vor der Volksbank wird ihr Programm bereits um 15 Uhr starten. Die beiden Kleinbühnen auf der Seepromenade wiederum öffnen am Sonntag, 2. September, um etwa 10 Uhr.

Programmzeiten auf den Bühne

Inzwischen haben sich laut Micheel alle Programmzeiten auf den Bühnen gefüllt – und doch kämen immer noch weitere Anfragen. Wie Christine Braun, Vorsitzende des Vereins Kulturkontor Bad Segeberg, berichtet, sind sehr viele musikalische Beiträge von Musikern, Sängern und Spielleuten aus Bad Segeberg und der Umgebung dabei.

Lars Rehm, Verkaufsleiter bei Lüdemann & Zankel, ist mit seinem Team vom Konzept begeistert. „Gemeinsam mit der AOK und der VR Bank Neumünster möchten wir den Platz vor der Volksbank als Stadtfest-Wohnzimmer gestalten.“ Es solle ein Kontrastprogramm zu den Aktivitäten auf dem Marktplatz, der Seepromenade und dem Kirchvorplatz bieten.

Spielemeile vor der Kirche

Mit der Firma Jorkisch, dem Unternehmerverein „Wir für Segeberg“, der Raiba Leezen und dem Hass & Hatje-Bauzentrum laufen laut Micheel auch die letzten Vorbereitungen für die Stadtfest-Kultur-Terrasse an der Seepromenade und das Stadtfest-Spiele-Zimmer auf dem Platz vor der Kirche. Anja Schröder von der veranstaltenden Agentur Creativevent freut sich über die große Bereitschaft unterschiedlichster Einrichtungen zur Teilnahme auf dem Kirchplatz. „Derzeit liegen uns 21 Anmeldungen allein für diese Fläche vor.“

Kulturmatinée am Großen Segeberger See

Mit der Kultur-Terrasse startet das neue Stadtfest einen Versuchsballon. „Zusammen mit über 18 Künstlern unter anderem aus dem Bereich der bildenden Kunst und der Musik werden wir mit Unterstützung des Kulturkontors an der Seepromenade am Sonntag von 10 bis 18 Uhr eine Kulturmatinée initiieren“, kündigt Ingo Micheel an.

Für den Flohmarkt, veranstaltet von den christlichen Pfadfindern Royal Ranger Bad Segeberg, haben sich bereits über einhundert Teilnehmer angemeldet. „Es wurden alle Anlieger an den eingeplanten Strecken in der Innenstadt angesprochen. Viele werden sich mit eigenen Ständen beteiligen, was uns natürlich besonders freut.“

"Segeberg bewegt" wird eingebunden

Das neue Stadtfest geht auch auf das Thema Sport ein. So wurde eine Kooperation mit der Veranstaltung Segeberg bewegt (Volkslauf) vereinbart. Außerdem finden auf dem Großen Segeberger See, veranstaltet vom Segeberger Segel Club, Regatten um den Rudi-Hitz-Pokal für OK-Jollen und den Kalkberg-Pokal statt. Und auch die Sportfischergemeinde will am 2. September einen Aktionstag initiieren.