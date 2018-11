Bad Bramstedt

Die meisten Kästen waren von wilden Sprayern verunziert worden. „Das wollten wir nicht länger mit ansehen“, sagte Vera Kelsch von den Stadtwerken. Im Warnemündering schuf Dörr ein Bild der alten Bad Bramstedter Meierei.

Sie hatte früher ganz in der Nähe in der Bimöhler Straße gestanden. „Für die Motivauswahl haben wir Jan-Uwe Schadendorf zu Rate gezogen“, erklärte Kelsch. Der Heimathistoriker habe für jeden der Stromkästen ein Motiv gefunden. An der Kieler Straße zum Beispiel wurden es ein Meilenstein und eine Kutsche, weil die Straße früher die Verbindung zwischen Altona und Kiel war. Auf einem anderen Stromkasten ist das alte Kurhaus zu sehen, im Bissenmoor sind ein Golfspieler und ein Pferd abgebildet, weil hier einmal eine Pferderennbahn war, wo sich heute ein Golfplatz befindet.

In ganz Deutschland unterwegs

Marcus Dörr kommt aus dem hessischen Offenbach. Sein Unternehmen „Artmos 4“ sei in Deutschland führend in der legalen Graffiti-Kunst. „Wir sind in ganz Deutschland unterwegs“, erzählt der 43-Jährige. Rund vier Stunden benötigt Dörr für einen Stromkasten. Zum Teil nutzt er vorgefertigte Schablonen fürs Sprühen mit Acrylfarbe, das meiste jedoch entstehe aus freier Hand.