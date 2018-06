Struvenhütten

Lions-Vorstand Klaus Stuber überbrachte das lebensrettende Gerät im Freibad Struvenhütten. Dort soll laut der Bürgermeisterin in der Sommersaison der Defibrillator installiert werden. „So ein Gerät zur Verfügung zu haben, bringt mehr Sicherheit“, sagte Jürgens. Sie bedankte sich herzlich. „Ich hoffe, dass er nie zum Einsatz kommt, aber wenn doch, dann möge er Leben retten“, erklärte die Gemeindechefin.

In der kühlen Jahreszeit, wenn das Freibad geschlossen ist, soll der Defi im Bereich Kindergarten/Schule/Sporthalle angebracht werden und dort jederzeit für den Einsatz erreichbar sein. Die Freiwillige Feuerwehr hat ebenfalls eine Defibrillator an Bord, wenn Einsätze gefahren werden. Schon länger hatten engagierte Bürger sich dafür eingesetzt, dass das Gerät in der Gemeinde einen Platz findet.