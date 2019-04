Stuvenborn

Der Ehrenring wird seit einigen Jahren an Bürger der Gemeinde verliehen, die sich in hervorragender und uneigennütziger Weise für das Gemeindewohl verdient gemacht haben. „Ein enormer persönlicher Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit zieht sich wie ein roter Faden durch die Jahrzehnte des Lebens von Detlef Tischler”, sagte Ahrens in seiner Laudatio. 1970 trat Tischler in den TuS StuSie ein. Von 1986 bis 1987 bekleidete er das Trainer-Amt für die Fußball B-Jugend und von 1987 bis 1988 für die C-Jugend. Nebenbei spielt er selbst leidenschaftlich Fußball. 1998 und 1999 war er Co-Trainer im Damen- und Herren-Fußball. Später übernahm er die Jugend-Turnsparte, dazu kommt jedes Jahr das Kreiskinder-Turnfest.

Die treibende Kraft der neuen Halle für alle

Als Jugendwart trat Detlef Tischler 2002 in den Vorstand des TuS StuSie ein. Neun Jahre Später erhielt er die goldene Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft und wird zum Vorsitzenden des über 600 Mitglieder starken Vereins gewählt. Er lässt es sich auch nicht nehmen, beim Kinderfasching des Sportvereins Musik zu machen. Auch die Organisation des 100-jährigen Jubiläums des Vereines sowie beim Bau der neuen Halle für alle war er federführend dabei.

Auch in anderen Verein hat Tischler sich ehrenamtlich engagiert: Bei der Feuerwehr und im Bürgerverein. Für das jährliche Fest des Vogelschießens hat er grundsätzlich eine Woche Urlaub investiert.

„Ich bin wirklich komplett überrascht ich wusste von dieser Ehrung gar nichts”, meinte Tischler sichtlich gerührt. Das Ehrenamt würde ihm auch nach all den Jahren noch Spaß bringen.