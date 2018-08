Sülfeld

Auf der vom Verein gepachteten Fläche im Ortsteil Borstel (Auf dem Holm) sind Besucher an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr wilkommen. Bei freiem Eintritt können sie erleben, wie vor Jahrzehnten die Ernte eingebracht wurde. Gezeigt werden zum Teil über 60 Jahre alte Landmaschinen, die dank der Pflege der Oldie-Freunde immer noch laufen. „Ersatzteile gibt es auch, man muss nur wissen wo“, erzählt Vereinsvorsitzender Helmut Steenbock. Das Schöne an ihrem Hobby sei, dass die Maschinen – so alt sie auch seien – funktionieren würden. Die Bastler pflegen ihre Traktoren und haben teilweise Kindheitserinnerungen an die Zeit vor Jahrzehnten. „Als Kind wurde ich mit dem Kälberstrick auf dem Beifahrersitz festgetüddelt, damit ich nicht runterfalle“, erinnert sich Jan Schweim. Diese und andere Döntjes erfahren die Besucher des Dreschfestes von den Vereinsmitgliedern. Zudem sind die Landmaschinen im Einsatz zu sehen. Treckerrundfahrten werden angeboten, am Sonntag unterhält von 13 bis 16 Uhr eine Musikgruppe die Besucher. Parkplätze stehen zur Verfügung. Wer ein altes motorisiertes Schätzchen in der Garage stehen hat, kann es gerne mitbringen. Alle zwei Jahre stellen die Oldie-Schlepperfreunde das Dreschfest auf die Beine.