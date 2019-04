Sülfeld

In Notfallsituationen sichert ein zuverlässiges Absauggerät das Überleben und ermöglicht den Rettungskräften eine wirksame Beatmung des Patienten. Eingesetzt werden kann das mobile Absauggerät sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Kleinkindern für die Absaugung der oberen und unteren Atemwege. Die Sülfelder First Responder dankten für Spende im Wert von 1500 Euro.

First Responder sind mit als Erste am Ort

Die First Responder sind Ersthelfer, die nach der Alarmierung durch die Kreisleitstelle bei ärztlichen Notfällen sofort ausrücken, um am Unglücksort die Erstversorgung der Verletzten vorzunehmen, bis Rettungswagen und Notarzt vor Ort sind. Aufgestellt wurde diese freiwillige Gruppe innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Hauptbrandmeister Karsten Gloede bereits im Juni 2000. Er selbst ist Berufsfeuerwehrmann in Hamburg und konnte für diese zusätzliche Aufgabe innerhalb der Wehr weitere Kameraden seiner Heimatwehr Sülfeld begeistern. Sie haben sich fortgebildet und sind dabei teils auch auf dem Rettungswagen in Hamburg mitgefahren. Die Gemeinde Sülfeld unterstützt diese lebensrettende Einrichtung und stellt das Einsatzfahrzeug, einen Feuerwehr-Bus, und trägt sämtliche Sachausgaben.