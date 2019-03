Uetersen

Ersten Erkenntnissen entsprechend gab sich die Anruferin in Heidgraben und Moorrege als Verwandte oder Bekannte aus und bat um eine größere Summe Bargeld für eine Eigentumswohnung. In Uetersen versprach eine Frau am Telefon einen Bargeldgewinn, sobald man die Transportkosten in Höhe von 1000 Euro entrichtet habe. Die Rentner kamen den Zahlungsaufforderungen jedoch nicht nach.

In diesem Hinblick weist die Polizei noch einmal auf die Vielseitigkeit der Betrugsmaschen hin. Betrüger gehen meist sehr raffiniert vor, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Von KN-online