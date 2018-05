Kattendorf

Er und seine Mitspieler haben jetzt tatsächlich gegen starke Konkurrenz aus dem Süden den 1. Preis beim Bundeswettbewerb der Amateurtheater Deutschlands (AMARENA) gewonnen. Ein ganz besonderer Preis für die Kattendorfer, denn damit ehrt AMARENA ein Theater „in dem die ganze Gemeinde engagiert“ ist. Und genau darauf ist die Truppe auch besonders stolz.

Fest in der Region verankert

Aus der Begründung wird deutlich, was die Jury am meisten beeindruckt hat: „Wenn der Dorf-Friseur die Maske übernimmt, man das Kinder- und Dorffest mit Theater bestückt, der (ehemalige) Bürgermeister auch der Bühnenbauer ist, der Bäcker im Ort Requisiten stiftet und sich ansässige Unternehmen um die Übernahme des Kartenvorverkaufs reißen – dann ist ein Amateurtheater in der Region verankert, vernetzt und angekommen.

Ganz viel Eigenleistung

Die Mitglieder des Theaterclubs Kattendorf zimmern Bühnen, zaubern Kostüme und Maske, sie leiten an und spielen auf der Bühne. Daraus ist ein beachtlicher Spielbetrieb entstanden, der ohne das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Vereinsmitglieder unmöglich scheint.“

Nicht zu vergessen, dass es die Kattendorfer in Eigenleistung auch geschafft haben, einen Anbau mit einer großen und zwei kleinen Bühnen an der Ostseite der Sporthalle an der Sievershüttener Straße aufzubauen. 100 Zuschauerplätze stehen zur Verfügung. „Damit“, sagt Helga Heins, Gründungsmitglied und zuständig auch für die Kindergruppe, „ist Kattendorf wohl der kleinste Ort in Deutschland mit einem eigenen Theater.“

