Trappenkamp

„Ich bin gerührt“, sagte Bürgermeister Harald Krille, als er in den gut besetzten Saal schaute. Gerechnet habe er nur mit 50 oder 60 Interessierten.

Die Gesichter waren zwar die gleichen, wie man sie auch sonst bei Versammlungen in Politik, Wirtschaft, Kultur und Geselligkeit sieht. Aber diesmal beteiligten sich die Besucher selbst. Mitarbeiter des Kieler Unternehmens BIG Städtebau GmbH hatten Mitmach-Tafeln vorbereitet. Mit Punkten durfte markiert werden, wo Handlungsbedarf besteht, auf Zettel waren Stichworte zu schreiben, was gewünscht wird, und was für wie wichtig gehalten wird.

Wohnen, Freizeit, Einkaufen sind wichtig

Die Tafeln sollten dazu beitragen, ein Entwicklungskonzept zu erstellen. Die Themen, die auf die Karten geschrieben wurden, waren diejenigen, die schon seit Jahren immer wieder genannt werden: Die Sanierung des Jugendzentrums, die Erweiterung der Sportanlagen, eine Umgestaltung der Einkaufszeilen am Markt, eine weitere Nutzung der Waldbühne, die Umwandlung der Rudolf-Ducke-Straße in ein Wohngebiet, die Integration der Bücherei ins Schulzentrum, bessere Rad- und Gehwege, mehr Grünflächen, Orte zum Verweilen.

Eine Lenkungsgruppe aus Bürgermeister Harald Krille, Gemeindedezernent Werner Schultz und Mitarbeitern der Verwaltung sowie den Vorsitzenden der gemeindlichen Ausschüsse werde nun an den Themen weiter arbeiten, informierte Dr. Jesko Mühlenberend (BIG). Mitarbeiter der BIG wollen zudem alle rund 900 Gebäude in der Gemeinde fotografieren und daraufhin einordnen, ob dort Sanierungsbedarf besteht.

Prioritätenliste erstellen

Bürgermeister Krille kündigte an, die Vorschläge der Bürger zu prüfen. „Wir gucken uns das nun alles mal an, erstellen eine Prioritätenliste und machen dann Vorschläge, wie sich das umsetzen lässt.“ Ein Drittel der Kosten muss die Gemeinde selbst tragen. Der Rest wird aus Fördermitteln finanziert.