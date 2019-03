Bad Oldesloe

Ein Unbekannter hat am Sonnabend gegen drei Uhr ein Hotel in Bad Oldesloe in der Straße Sandkamp überfallen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein 29-jähriger Angestellter hörte während seiner Nachtschicht wie eine Tür zu schlug. Als er zum Tresen der Rezeption ging, stand er einem Mann gegenüber, der ihn mit einer Waffe bedrohte. Der Unbekannte forderte Geld, das der Angestellte ihm gab. Der Mann flüchtete aus der Eingangstür. Er konnte einen geringen vierstelligen Betrag erbeuten.

So wird der Täter beschrieben

Der Mann ist 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze Sturmhaube. Außerdem hatte er eine dunkle Handtasche dabei, in der er das Geld verstaute.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Kriminalinspektion Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/5010 zu melden.

Von RND/cst