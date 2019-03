Die Betreuung der Grundschule Am Sorchennest in Bad Bramstedt platzt aus allen Nähten. Rund 50 Plätze fehlen zum nächsten Schuljahr. Nun gibt es Überlegungen, Kinder per Busshuttle zur leerstehenden Grundschule nach Weddelbrook zu fahren. Widerstand kommt vor allem von der SPD.