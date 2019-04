Die Ermittlungen haben begonnen: Wer oder was hat das Feuer auf der Hinterbühne der Karl-May-Spiele ausgelöst? Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen - und damit steht auch Brandstiftung im Fokus. Denn ein technischer Defekt kann es an dem hölzernen Unterstand kaum gewesen sein.