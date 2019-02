Bad Bramstedt

An den hellgrauen Wänden fehlen noch die Bilder, der Schreibtisch sieht noch sehr übersichtlich aus, aber Sekretärin Silke Wieland hat einem bunten Blumenstrauß für einen ersten Farbtupfer gesorgt. „Ich muss mich hier noch ein bisschen persönlicher einrichten“, sagt Verena Jeske (39), seit Freitag Bürgermeisterin von Bad Bramstedt. Um 9 Uhr begann ihr erster Arbeitstag im Rathaus von Bad Bramstedt.

Und er ging erst spät zu Ende. Die Freiwillige Feuerwehr hatte abends ihre Jahreshauptversammlung, da durfte die Bürgermeisterin natürlich nicht fehlen. Silke Wieland hatte ihre neue Chefin morgens an der Eingangstür zum Rathaus in Empfang genommen. Eine Besprechung mit ihr folgte, dann wollte die Presse ein Foto von „der Neuen“ haben. Gegen Mittag lud sie alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung ins Schloss ein. „Ich will mich bei Ihnen persönlich vorstellen“, sagte sie. Nachmittags folgten Gespräche mit Abteilungsleitern und dem Wehrführer Kai Harms, sie wolle ja schließlich nicht unvorbereitet zur Jahreshauptversammlung der freiwilligen Retter gehen.

Am Wochenende wird die Wohnung bezogen

Ein neues Dienst-Smartphone hat die Bürgermeisterin auch schon. „Mein Mann hat mir gestern Abend noch beim Einrichten geholfen.“ Und einen neuen Laptop hat sie ebenfalls. „Ich bin gerne mobil, deshalb ist der Laptop für mich besser als ein PC.“

Auch privat ist die Bürgermeisterin in Bad Bramstedt langsam angekommen. Die neue Wohnung im Obergeschoss des BT-Sportlerheimes soll an diesem Wochenende bezogen werden. Das Einrichten war aufwendiger als zunächst gedacht. „Wer schon in einem skandinavischen Möbelhaus eingekauft hat, kann das wohl gut nachvollziehen“, so die Rathauschefin, die auch selbst den Akkuschrauber zu bedienen weiß. Der dreijährige Sohn hat inzwischen einen Kita-Platz und der Neunjährige besucht die Grundschule Maienbeeck. „Ich war mit ihm dort vorher zu einer Schnupperstunde. Das hat ihm so gut gefallen, er wollte gar nicht wieder nach Hause.“