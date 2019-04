Dicker Rauch im Keller eines Einfamilienhauses in Seth rief gestern Nachmittag gegen 16 Uhr drei Feuerwehren und die Polizei zum Geschehen in die Hauptstraße. „Es handelte sich um einen Defekt an der Heizung, was starke Rauchentwicklung mit sich brachte“, sagte Seths Wehrführer Dennis Oldenburg.