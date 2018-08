Nun ist es amtlich: In Bad Bramstedt treten am 23. September drei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl an. Der Wahlprüfungsausschuss hat die Rechtmäßigkeit der Kandidaturen von Amtsinhaber Hans-Jürgen Kütbach, von Verena Jeske und Serhat Yilmaz festgestellt. Weitere Bewerber gab es nicht.