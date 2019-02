Wahlstedt

Mit neuem Regisseur und einem neuen Ensemble-Mitglied bringt die Schauspieltruppe, die bereits 1983 gegründet wurde, in diesem Jahr das Stück „Du bist nur zweimal jung“ auf die Bühne.

"Brooksie" un die Rentnergang

In der Komödie geht es um den englischen Witwer Gordon Brooks, genannt „Brooksie“. Der könnte durchaus altersgerecht seinen Lebensabend wie die übrigen Mitglieder seiner „Rentnergang“ (die Verlobten Julia und Tom sowie die von Brooksie umworbene Rose) in einem Seniorenstift verbringen. Stattdessen zieht Brooksie mitsamt Butler Horst bei seiner Tochter Sue ein und stellt damit ihr und das Leben ihres Mannes Richard auf den Kopf.

Regie führt erstmals Rainer Hansen

Regie führt dabei zum ersten Mal Rainer Hansen. Nachdem sich die langjährige Regisseurin Gabriele Schwanke am Ende der vergangenen Spielzeit schweren Herzens aus privaten Gründen vom Filou-Ensemble und dem Publikum verabschiedet hatte, übernahm er die Spielleitung. Den Kontakt knüpfte Filou-Mitglied Katrin Brudnitzki, die früher am Theater in Kattendorf unter Hansens Regie bereits gespielt hatte.

Seit 2009 hat Rainer Hansen die Leitung der Kieler Theatergruppe Lichtgestalten (hervorgegangen aus der Hochschul-Theatergruppe der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein). Von 2011 bis 2017 führte er Regie im Theater in Kattendorf bei den Gruppen „Twilight“ und „Kattendorfer Kammerspieler“, seit 2017 ist er zuständig für Inspizienz und Regie-Assistenz an der Niederdeutschen Bühne in Flensburg.

Zwei Rollen ins Stück geschrieben

Für „Du bist nur zweimal jung“ hat er zwei neue Rollen in die Komödie des Bühnenautors Ron Aldridge hineingeschrieben – Butler Horst (gespielt von Gerhard Domeyer) und Lola ( Doreen Hoffmann) stammen aus seiner Feder. Beide Parts sorgen dafür, dass die Handlung schwungvoll voran kommt.

Brooksie ( Michael Becker) lebt zusammen mit Tom (Wolfgang Schlowinski) seine Abenteuerlust aus, worüber Rose ( Andrea Benz) und Julia (Corinna Sukowski-Stasun) ins Nachdenken kommen. Als Brooksies Tochter Sue steht Janin Rittmeyer auf der Bühne; als ihr Ehemann Richard ist Norman Schumann zu sehen, der sein Debüt als Laienschauspieler gibt. Außer in einer früheren Schulaufführung hat er noch auf keiner Bühne gestanden.

Eine besondere Rolle übernimmt in der neuen Inzenierung Katrin Brudnitzki als Grace; doch darüber wollen die Filous zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viel verraten. Der Kartenverkauf ist bereits gestartet und schon jetzt kann sich die Theatergruppe über eine gute Nachfrage freuen.