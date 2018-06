Wakendorf II

Bei der Aktion „Offener Garten“ öffnen in ganz Deutschland Privatmenschen und einige Betriebe ihre Pforten und präsentieren sich ihren Gästen. Im Kreis Segeberg zeigen knapp 30 Teilnehmer ihre meist leidenschaftlich gestalteten Gärten.

Dekorative Elemente bestimmen das Bild

Wer bei Bärbel und Bernd Hartmann ein farbenprächtiges Blütenmeer erwartet, wird zumindest überrascht sein. Die beiden Hobbygärtner sind „keine Staudenfreunde“. „Unser Schwerpunkt liegt mehr auf Heide. Statt zu pflanzen, dekorieren und gestalten wir eher“, berichtet Bernd Hartmann. Beim Gang durch den Garten in der Kisdorferstraße 19 wird deutlich, was der 59-Jährige meint: Sträucher, Büsche sowie kleine und größere Bäume dominieren den rund 800 Quadratmeter großen Garten rund um das Einfamilienhaus. Zwischen den Pflanzen lugen immer wieder alte landwirtschaftliche Geräte und zweckentfremdete Alltagsgegenstände hervor, ein kleiner Bachlauf führt in einen Teich.

Neben den dekorativen Elementen fallen vor allem die Zinkwannen und Gefäße ins Auge, in denen die Dachwurz-Sammlung von Bernd Hartmann ihren Platz gefunden hat. Hartmann sammelt und züchtet die Dickblattgewächse, mit über 400 verschiedene Sorten dürfte er eine landesweit einzigartige Sammlung im Garten haben.

Hunderte Bäume auf 13500 Quadratmetern Gartenfläche

Ein anderes Ziel hat Kunje Ketelsen am Anfang seiner Gartenkarriere angetrieben. Als er 1974 ein Haus mit 13500 Quadratmeter Grundstück im Außenbereich der Gemeine kaufte, wollte er von jedem Baum, der im norddeutschen Klima wächst, ein Exemplar pflanzen. Schnell zeigte sich, dass der Plan nicht funktionieren konnte, allein den Ahorn gibt es in rund 500 verschiedenen Sorten.

Doch der heute 75-Jährige pflanzte trotzdem fleißig weiter. Heute kann Ketelsen mit einer Art Park aufwarten, der keinen Vergleich scheuen muss. Hunderte verschiedener Bäume, darunter exotische Exemplare wie eine Birke aus dem Himalaya, verschiedene Mammutbäume, ein Papiertaschentuchbaum oder eine panaschierte Esskastanie, wachsen auf dem Grundstück. Dazu gibt es mehrere Teiche.

Während der Aktion „Offener Garten“ können Besucher zwischen 10 und 17 Uhr die Gärten der Teilnehmer besichtigen. Eine Teilnehmerliste findet sich unter: http://offenergarten.de/teilnehmer/segeberg/