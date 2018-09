Nahe

Noch bevor Bürgermeister Holger Fischer das in den Farben von Schleswig-Holstein gehaltene Band zur Freigabe der Straße durchschnitt, unterzeichnete er das Abnahmeprotokoll, das ihm Projektplaner Guido Schramm vom Wasser- und Verkehrs-Kontor Neumünster vorlegte. „Bis auf Kleinigkeiten ist alles in Ordnung. Ein super Ergebnis, alle Vorgaben sind erfüllt worden“, sagte Fischer.

Die Vollsperrung und die große Umleitung gehören mit dem Abschluss der Bauarbeiten der Vergangenheit an. Die Anwohner mussten viel Geduld aufbringen, denn die Bauarbeiten dauerten über zwei Jahre. Eigentlich sollte die Sanierung der Straße schon vor einem Jahr fertig sein. „Weiche Tonschichten und damit eine Verstärkung des Straßenuntergrundes und technische Probleme mit der Entwässerung haben zu der Verzögerung geführt“, erklärte Guido Schramm. Von den ersten Planungen bis zur jetzigen Realisierung der rund einen Kilometer langen Ortsdurchfahrt von der Kreuzung an der B432 bis zum Naher Ortsschild in Richtung Wakendorf II waren insgesamt acht Jahre ins Land gegangen. Rund 2,3 Millionen Euro kostete die Maßnahme, die neben der neuen Fahrbahndecke ebenso die Kanalisation, die Oberflächenentwässerung und die Gehwege beinhaltete. Die Kosten übernehmen Land und Gemeinde.

„Es hat lange gedauert, doch die Straße ist ordentlich geworden. Nur der Fahrradweg auf der Straße könnte gefährlich sein“, meint Einwohnerin Beata von Hanxleden. „Aufgrund der geringen Breite, die für den Straßenbau zur Verfügung stand, konnte der Fahrradweg nicht in den Fußweg integriert werden. Die vorgeschriebene Mindestbreite für ein Fuß- und Fahrradweg war nicht gegeben und weitere Grundstückzukäufe wären zeitlich nicht realisierbar gewesen“, begründete Holger Fischer die Entscheidung, die Fahrbahn mit Fahrradweg-Kennzeichnung zu versehen.