Bad Bramstedt

Betroffen sind die Rentnerwohnheime in der Gorch-Fockstraße. Zwei Hauszeilen gibt es dort, eine mit 15 Wohnungen, eine mit 16. Sie sind nur mit dem nötigsten ausgestattet: Ein Wohnraum, der auch gleichzeitig das Schlafzimmer ist, Küche und Bad. Nur eine der 31 Wohnungen hat zwei Zimmer. Bernd Hentschel, Vorstandsmitglied der Wankendorfer Baugenossenschaft sagt: „Der Begriff Rentnerwohnheim ist heute kaum noch bekannt. Sie wurden 1959 für Menschen mit kleiner Rente gebaut.“ Damals herrschte durch die hohen Flüchtlingszahlen aus dem Osten große Wohnungsnot.

In der Wohnanlage stehen mittlerweile 17 Wohnungen leer. Sie sollen auch nicht wieder belegt werden. „Wir planen die Gebäude abzureißen“, sagte Hentschel. An ihre Stelle sollen mit öffentlichen Geldern geförderte Reihenhauszeilen errichtet werden, in die zu günstigen Mieten Familien ziehen sollen. „Wir haben in Schleswig-Holstein 125 solcher Reihenhäuser im Bestand. Die Nachfrage ist sehr hoch“, so Hentschel.

Niemand wird vor die Tür gesetzt

Noch allerdings müssen die noch verbliebenen Mieter aus ihren Wohnungen ausziehen. Sie bekamen gerade erst ein Schreiben der Wankendorfer, mit dem sie über die Absichten der Baugenossenschaft unterrichtet werden. „Wir werden niemanden auf die Straße setzen. Für jeden Mieter soll zunächst eine neue Wohnung gefunden werden“, so Hentschel. Er stehe auch in regem Kontakt zur Stadt und suche nach Bauplätzen für Häuser, in die die Bewohner der Rentnerwohnheime – die meisten davon sind heute keine Rentner – ziehen können. Vor 2020 sei deshalb nicht mit einem Abriss zu rechnen.

In dem Schreiben an die Mieter rechnet die Wankendorfer vor, dass die Modernisierung einer Hauszeile rund 400.000 Euro kosten würde, was sich nicht rentiere. Acht Prozent der Kosten dürfe sie auf die Miete umlegen. Doch selbst bei einer Umlage von nur drei Prozent müssten die Mieten um mehr als 2 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Für einen großen Teil der Mieter sei das nicht bezahlbar.