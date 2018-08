Schackendorf

Es sei nun das Sicherste, alles vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen. Geht der Angerufene darauf ein, wird ein Übergabetermin ausgemacht, damit die vermeintlichen Beamten die Wertsachen an sich nehmen können. Dass sie hereingelegt worden sind, merken die Opfer manchmal erst viel später.

Bürgermeister warnt in Hausmitteilung

In jüngerer Vergangenheit scheinen die Täter Schackendorf und seine nähere Umgebung ins Visier genommen zu haben. Bürgermeister Alexander Scheffler sah sich jedenfalls sogar schon veranlasst, die Einwohner per Hausmitteilung vor den betrügerischen Machenschaften zu warnen. In den zuletzt bekannt gewordenen Fällen haben die Unbekannten offenbar eine leicht abgewandelte Spielart gewählt. „Die ist uns aber auch schon untergekommen“, wie Dirk Scheele, Sprecher der Polizeidirektion Segeberg, der Segeberger Zeitung auf Anfrage erklärte.

So habe ein Anrufer soll den Eindruck erwecken wollen, Verbrecher hätten den nächsten Einbruch bereits sehr konkret geplant, stehen gewissermaßen vor der Ausführung. Als der eigentliche Hausbesitzer hinzugerufen werden sollte, legte der Unbekannte jedoch abrupt auf. In anderen Fällen komme das Gespräch dann meist schnell auf die Wertgegenstände, weiß Polizeisprecher Scheele.

Nicht unter Druck setzen lassen

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, am Telefon Auskunft über aufbewahrte Wertgegenstände zu geben. „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern legen Sie einfach auf.“ Niemals sollten zudem fremde Personen in die Wohnung gelassen, geschweige denn ihnen Geld oder Wertgegenstände übergeben werden. Die Polizei würde niemals Geld, Schmuck oder sonst etwas mitnehmen. Wichtig: Inzwischen ist es technisch möglich, die Telefonnummern bei Anrufen so zu manipulieren, dass selbst bei Gesprächen aus dem Ausland eine heimische Rufnummer angezeigt wird. Selbst die 110 wurde schon genutzt, um Vertrauen aufzubauen. „Niemand sollte sich scheuen, im Zweifel sofort die Polizei zu verständigen.“

Eine Lösung: Adressen aus Telefonbuch löschen

Auch Bürgermeister Scheffler macht sich Gedanken um die Sicherheit im Ort. So sei ihm aufgefallen, dass gerade viele alteingesessene Schackendorfer noch immer mit Angabe der genauen Adresse im Telefonbuch stehen. „Vielleicht wäre es ratsam, diese Angaben löschen zu lassen, um den Tätern ihre Masche zu erschweren.“