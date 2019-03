Hasenmoor/Hartenholm

Vom 29. August bis 1. September 2019 kehrt die große Sause, das Werner Rennen 2019, auf den Flugplatz in Hartenholm in der Gemarkung Hasenmoor zurück – und nicht nur um Motorsport geht es an den tollen Tagen, sondern auch um jede Menge Musik.

Seit 1993 international auf Erfolgstour, gehören Scooter mit über 30 Millionen Tonträgern in über 50 Ländern, 80 Gold- und Platinerfolgen zu den Erfolgreichsten auf der Techno Bühne. Mit ihrem neuen Album „Ace“ und ihrer ersten Singleauskopplung „Oi“ sind sie seit Ende Februar auf großer Deutschlandtour und machen auch Halt im Kreis Segeberg.

Diese Bands kommen zum Werner Rennen 2019

Auch die weiteren Musikacts stehen bereits fest: So richtig kesseln lassen wollen es beim Werner Rennen The Boss Hoss. Sie schafften ihren Durchbruch mit punkigen Country-Interpretationen, denen ordentlich Groove und Funk eingehaucht wurde.

Minimalistisch mit zwei Akustikgitarren und einem Cajon sorgt das Cowboy-Geschwistertrio Die Andersons aus Nordrhein-Westfalen für ordentlich Vollgas. Akustischer Comedy Rock, der seit 2005 jede Art von Veranstaltung rockt.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von Bands, die beim Werner-Rennen 2019 in Hartenholm auftreten.

Feuerwehrmusikzug steht auch auf der Bühne

Seit mittlerweile 45 Jahren kesselt es im Herzen Holsteins und über dessen Grenzen hinaus bis nach South Dakota durch die 23 Musiker des Feuerwehrmusikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Hartenholm. Von klassischen Märschen bis hin zu Film- und Musicalmelodien, Jazz, Rock und Pop beherrscht die 23 köpfige Feuerwehr Crew alles, was die Bühne zum Beben bringt.

Dirty Punk ‘n‘ Roll aus den 90’s mit The Bones. Die vierköpfige Vollblut Band aus Schweden steht seit 1993 und mit sechs Alben für Ehrgeiz und Vollgas. Mit dem neuen Album „Monkeys with Guns“, bestehend aus 15 Tracks, setzt The Bones auf neue Power für alle Punk Freunde.

Böhse Onkelz , Kim Wilde , Blaas of Glory und mehr

Im Dezember konnten bereits die Böhsen Onkelz als einer der Headliner verkündet werden. Für musikalische Vielfalt sorgen folgende Bands, die bereits seit Dezember bestätigt sind: Kim Wilde, Thundermother, In Extremo, Blaas of Glory, Crossplane, Eisbrecher, Kärbholz, Motorjesus, Nitrogods, Skyline, The Klempins, The O’Reilleys And The Paddyhats, The Waltons und The Coast Guards.

Die Tickets sind exklusiv unter www.werner-rennen.de erhältlich.